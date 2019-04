Tăriceanu, atac la Iohannis: „Cumpără tăcerea lui Lazăr cu o pensie grasă”

09:20

Claudia Ţapardel a distribuit pe Facebook întâmplarea, pe care a tratat-o cu amuzament: „Deci... ce înseamnă când ţi se rupe tocul de la pantofi? Just asking, for a friend:)”. • „Înseamnă că te măriţi”, îi transmite un admirator, în timp ce altul îi recomandă o soluţie pentru lipit tocurile la pantofi. Alţii, mai răutăcioşi, au spus că incidentul înseamnă un singur lucru: „Că PSD-ul va dispărea”....