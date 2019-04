Radu Vâlcan în rolul de ispită? Prezentatorul de la ”Insula Iubirii” a oferit un răspuns uluitor

23:50

La o lună de la divorțul de sexoasa Alina, Vasi Geambazi, nepotul multimilionar al lui Gigi Becali, s-a refugiat în brațele senzualei Andreea Ciungan. Ex-patronul în acte al FCSB-ului s-a combinat cu una dintre apropiatele ”Brigăzii lui Negrilă”, tânără care, în trecut, s-a iubit cu un super-bogătaș israelian. În plus, aceasta este prietenă la cataramă […] The post Nepotul multimilionar al lui Gigi Becali s-a combinat cu una dintre apropiatele ”Brigăzii lui Negrilă”! appeared first on Cancan.ro.