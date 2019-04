Focuri de armă la Găești. Un șofer a fost prins de poliţişti după o cursă de 35 de kilometri

11:10

Vreți să vă cumpărați o mașină second hand? În acest caz trebuie să luați în considerare o serie de recomandări și sfaturi pentru a evita o achiziție necorespunzătoare. Iată aspectele principale care trebuie luate în considerare înainte de achiziționarea unei mașini second hand: Intrați pe diferite pagini de internet, citiți reviste și anunțuri despre vehiculele […] Post-ul (Publicitate) Vreți să vă cumpărați o mașină second hand? Auto Rulate București vă oferă sfaturi privind achiziționarea ei apare prima dată în Libertatea.ro.