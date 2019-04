Armele franceze 'nu sunt utilizate în scop ofensiv în Yemen' (Parly)

14:00

Ivan Patzaichin, cel mai titrat canoist român din toate timpurile, a primit, joi, Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român în cadrul unei festivităţi desfăşurate la Casa Olimpică.Distincţia i-a fost oferită de preşedintele COSR, Mihai Covaliu, fostul sportiv fiind aplaudat în picioare de membrii COSR."Puteam organiza un alt eveniment pentru Ivan, dar era normal să îl sărbătorim aici, în mijlocul familiei, în mijlocul olimpismului. Ivan Patzaichin aparţine acestei familii şi este un membru de bază al olimpismului românesc prin tot ceea ce a reuşit să obţină de-a lungul timpului. Ivan a atins perfecţiunea nu o dată, ci de mai multe ori. Viaţa lui este un tablou extrem de valoros pe care noi suntem onoraţi să îl avem în patrimoniu. Ca atare azi Ivan Patzaichin primeşte cea mai mare distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Colanul de Aur. Îi ofer cu deosebită onoare şi respect această distincţie, îţi mulţumim, Ivan", a spus Covaliu."Această distincţie vine puţin cam târziu, pentru că el a primit deja din partea Comitetului Internaţional Olimpic cea mai înaltă distincţie, Colanul de Platină. Dar mai bine să facem lucrurile cât timp îi avem în viaţă pe aceşti oameni minunaţi", a adăugat preşedintele.Cu lacrimi în ochi, Ivan Patzaichin a afirmat că va rămâne în continuare alături de mişcarea olimpică."Mulţumesc Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, este un moment extraordinar pentru mine. Niciodată nu e prea târziu să primeşti ceea ce meriţi. Iar eu spun că merit, pentru că am fost alături toată viaţa mea de mişcarea olimpică. Am început în 1968 cu o medalie de aur şi am încheiat cariera de sportiv tot cu aur. Am fost la 5 ediţii ale Jocurilor Olimpice ca sportiv şi alte 5 ca antrenor. Am fost membru în Comitetul Executiv al COSR şi vicepreşedinte în mai multe rânduri. Dar eu rămân alături de mişcarea olimpică în continuare şi o promovez în special în rândul copiilor", a precizat Patzaichin.Născut în 26 noiembrie 1949 în satul Mila 23, Ivan Patzaichin este cel mai titrat canoist român din toate timpurile. El a participat la cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice (1968, 1972, 1980 şi 1984), câştigând patru medalii de aur şi trei de argint. El are 22 de medalii câştigate la 11 ediţii ale Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe, 9 de aur, 4 de argint şi 9 de bronz. În palmaresul său figurează o singură medalie de aur la Campionatele Europene, în 1969, deoarece ulterior competiţia a fost suspendată până în anul 1997.Maestru Emerit al Sportului şi Antrenor Emerit, Patzaichin a primit în 1990 din partea Comitetului Internaţional Olimpic cea mai înaltă distincţie a acestui for, respectiv Ordinul Olimpic Colanul de Platină. În anul 2000 a primit Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în gradul de Ofiţer , iar în 2010 a fost distins cu Decoraţia Regală "Nihil Sine Deo".Acum în vârstă de 69 de ani, Ivan Patzaichin se ocupă de Asociaţia "Ivan Patzaichin - Mila 23", organizaţie implicată în promovarea ecoturismului şi a zonelor din Delta Dunării.În cadrul festivităţii organizate, joi, au primit trofeul centenar al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român Arthur Hoffmann şi Pierre Joseph de Hillerin.Fost director general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Sport, fost secretar general adjunct al COSR şi membru al COSR, Arthur Hoffmann a declarat: "Sunt onorat să primesc această distincţie şi vreau să mulţumesc celor alături de care am lucrat şi lucrez în continuare în mişcarea olimpică. Voi rămâne atât cât voi putea alături de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român".La rândul său, Pierre Joseph de Hillerin, membru în Comisia Tehnică a COSR şi fost director al Institutului de Cercetare Sportivă, a afirmat că a fost luat prin surprindere de distincţia oferită de COSR. "Am fost luat puţin prin surprindere de această distincţie. E primul trofeu pe care îl primesc în sportul românesc. Dar cel mai mare trofeu pentru mine este faptul că oamenii pe lângă care am trecut şi la rezultatele cărora am contribuit se întorc la mine, zâmbesc şi îmi strâng mâna", a spus Pierre Joseph de Hillerin. AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)