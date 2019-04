Actrița britanică Mya-Lecia Naylor, cunoscută din filmul „Cloud Atlas”, a murit la doar 16 ani

09:50

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Portugalia, unde s-a decretat stare de alertă până în 21 aprilie din cauza unei greve a transportatorilor de combustibili, fiind aşteptate perturbări în transporturile aeriene şi serviciile de transport public. O altă atenţionare vizează Grecia, unde Federaţia Navală Panelenă a anunţat, pentru 1 mai, […]