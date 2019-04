O biserică din lemn „efemeră

12:00

Jurnalistul Mark Gurman de la Bloomberg a scris pe Twitter că „ecranul telefonului Galaxy Fold primit pentru recenzii este complet stricat şi nu mai poate fi folosit, după doar două zile. E greu de spus dacă problema este una răspândită sau nu”, scrie BBC News. The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) April 17, 2019 Dieter Bohn de la The Verge spun...