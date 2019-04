Cenuşă de la Notre Dame, de vânzare pe OLX

14:30

Mioara Roman împlinește 79 de ani, pe 19 aprilie, însă nu are prea multe motive de bucurie, mai ales că trăiește o dramă de când i s-a pus sechestru pe casele din Primăverii. În prezent, Mioara Roman locuiește într-un bloc modest, situat pe Şoseaua Chitilia. Fiica ei, Oana, a fost cea care i-a găsit în […] Post-ul Mioara Roman împlinește 79 de ani și suferă cumplit. „Nu mai am nimic. Am sechestru pe tot” apare prima dată în Libertatea.ro.