Circa 30% dintre hotelurile de la Litoral vor fi deschise de Paşte şi de 1 Mai (studiu)

Familia Regală doreşte o "reconciliere naţională", acesta fiind obiectivul pentru care a luptat Regele Mihai, afirmă Custodele Coroanei Române, Margareta, într-un interviu acordat AGERPRES.În acelaşi interviu, Principele Radu declară că atunci când ţara este mai divizată, Coroana iese mai mult în evidenţă, fiind "singura care menţine un anume echilibru"."Regele Mihai şi-a câştigat în ultimii ani un fel de adoraţie din partea oamenilor. S-a bazat mult pe contrast. Când toată lumea ţipa, el tăcea. Când toată lumea era subiectivă, el era bun cu toţi şi îi înţelegea pe toţi. Nu se poate ca acest lucru să nu meargă în sufletul românilor, pentru că românii văd. Noi credem că ei sunt orbi, dar ei văd perfect, mult mai mult decât credem noi. Şi contrastul acesta a fost mult în favoarea Coroanei, în ultimii ani", spune principele.De asemenea, Familia Regală vorbeşte în interviu despre modul în care promovează în lume interesele României, dar şi ale Republicii Moldova.Custodele Coroanei Române, Margareta, şi Principele Radu se află, săptămâna aceasta, în vizită în Franţa, unde au incluse în agendă întâlniri cu reprezentanţi ai Preşedinţiei, Ministerului de Externe şi Crucii Roşii.În debutul vizitei, cei doi au participat la deschiderea unei expoziţii dedicate Reginei Maria, la Reims.AGERPRES: Majestate, vizita la Paris este o vizită în oglindă, oarecum, a vizitei Reginei Maria de acum 100 de ani. Ce aţi aflat?Custodele Coroanei: Într-un fel, da, dar nu suntem în aceeaşi poziţie, nici nu se întâmplă ce se întâmpla după Războiul Mondial. Totuşi, noi am mers pe urmele ei, pentru că este mai interesant, cred, să nu facem ceva teoretic, ci ceva practic. După 100 de ani, urmărim ce a făcut ea în aceleaşi locuri şi putem să fim utili acum.Principele Radu: Urmărim aceleaşi scopuri, într-o realitate diferită.AGERPRES: Tocmai pentru că urmăriţi aceleaşi scopuri într-o o realitate diferită, la Reims, Majestatea voastră a vorbit despre Regina Maria ca fiind un exemplu de ceea ce acum se numeşte "soft power". Cât de greu sau cât de diferit credeţi că i-ar fi fost Reginei Maria în lumea de astăzi?Custodele Coroanei: E dificil de a suprapune o persoană în altă epocă. Este făcută în alt fel. Eu am acţionat cum am putut. (...) Totuşi şi principesa Diana a fost puternică, cum a fost Regina Maria şi a acţionat la fel cum facem noi. Putem să acţionăm cu inima, cu dragostea pentru ţară şi să acţionăm în secolul nostru, cu forţa pe care o avem, cu dragostea pe care o avem, cu ideile. Cred că ar fi fost similar, sper.Principele Radu: Cred că similară e loialitatea pe care fiecare generaţie a familiei noastre a dovedit-o şi iubirea faţă de ţară. Ea a trecut prin momente cumplite în domnia ei şi anii în care a fost principesă moştenitoare. Niciun om pe această lume nu poate să rămână fidel unei cauze, fără iubire.Custodele Coroanei: Şi pasiune.Principele Radu: E singurul combustibil care poate să ţină pe cineva, chiar şi în momente imposibile. Şi acest lucru îl puteţi aplica Regelui Mihai, acest lucru îl puteţi aplica Regelui Ferdinand, Reginei Elisabeta - Carmen Sylva, încă o regină care şi-a pierdut copilul pentru ideile progresiste ale ţării. Carol I, ce să mai spun? Probabil că această loialitate este un dat al tuturor generaţiilor şi sper să fie aşa şi de aici încolo. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Ce aţi aflat despre relaţia România-Franţa din întâlnirile de până acum cu înalţii oficiali francezi?Custodele Coroanei: Că e ceva foarte puternic, legătura este puternică şi este continuă şi asta mă bucură foarte, foarte mult, pentru că e ca o ţară soră. Şi asta a durat. Am simţit asta în timpul schimbării din '89. Din Franţa au venit multe ajutoare şi cu ajutorul politic. Acum este acelaşi lucru şi cred că avem nevoie unii de alţii.AGERPRES: Despre Regina Maria ce aţi aflat, din această vizită în care i-aţi urmat paşii?Custodele Coroanei: Poate că am aflat ceva la Ministerul Afacerilor Externe.Principele Radu: Detalii de care nu ştiam, dar n-am aflat lucruri noi, pentru că am construit această vizită cunoscând paşii ei aici. Noi am considerat, de fapt, că vizita aceasta ar trebui să aibă loc după 100 de ani, pe urmele ei, în exact aceleaşi instituţii în care regina a venit, nu numai pentru sensul istoric al vizitei, ci şi pentru prezentul şi viitorul României. Nu există multe ţări în Uniunea Europeană care să fi avut în Franţa începutului de secol trecut o prezenţă atât de fantastică, care a lăsat urme. Şi după 100 de ani se vorbeşte despre asta. Majestatea sa a spus despre profunzimea relaţiilor dintre România şi Franţa. E un lucru important şi pentru Franţa, nu numai pentru noi. Franţa este un lider al Uniunii Europene, este un fondator al Uniunii, multă lume o priveşte ca pe forţa motrice a Uniunii şi puţine ţări din Europa sunt atât de fidele cauzei Uniunii şi Franţei pe cât este România - o ţară tot latină, tot creştină, tot cu sete de libertate şi democraţie, în cealaltă parte a continentului, unde este important să ai o ţară de talia României fidelă - şi militar şi politic şi economic. Nu e puţin lucru. Franţa trece prin momente foarte dificile, aşa cum şi noi trecem prin momente complicate.Custodele Coroanei: România este un aliat important. Şi în plus, noi putem să fim foarte de folos pentru tot felul de lucruri pe care putem să le facem.Principele Radu: În Uniunea Europeană.Custodele Coroanei: Avem facilitate, puncte de legătură, mai departe, în Orientul Mijlociu, Africa. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOAGERPRES: Puteţi fi diplomaţii României...Principele Radu: Ai Uniunii Europene, de fapt. Pentru că, vorbea majestatea sa cu cei de la Senat şi de la Preşedinţia Republicii că Uniunea Europeană, din cauza preocupărilor interne şi a tuturor problemelor mari care sunt acum, nu a fost prezentă în vecinătatea europeană atât cât ar trebui - în Nordul Africii, în Orientul Mijlociu, în Caucazul de Sud. România, acolo, e ca acasă, pentru că toate aceste ţări, Iordania, Israel, toate, sunt ţări în care ne ducem şi - vorbim din experienţa proprie, nu din idealul de a merge - noi suntem ca acasă. Totul ne e familiar.Custodele Coroanei: Vedeţi, se începe cu mâncarea, sunt lucrurile de bază, noi avem aceste legături.Principele Radu: Şi limba, pentru că sunt studenţi ai lor care au venit şi au studiat la noi - Maroc, Libia, Algeria, Egipt şi Siria, sperăm într-o bună zi, Libanul, toate aceste ţări ne sunt aproape înrudite prin tradiţie şi dacă România ar merge prin noi sau prin altcineva în numele Uniunii şi ar vorbi în numele unui continent întreg pentru strângerea legăturilor, e mai mult decât doar în numele României.AGERPRES: Majestatea voastră a vorbit în discursul de la Reims şi despre modul în care e percepută Casa regală română în România, dar şi în Republica Moldova.Custodele Coroanei: Am văzut în Republica Moldova - noi mergem destul de des, când putem şi când sunt lucruri de făcut - şi am simţit dragoste, iubire pentru Coroană, pentru că este singura coroană. O singură limbă, religie şi coroană - acestea sunt nişte simboluri care merg mult mai departe, mult mai profund decât sunt diviziunile.Principele Radu: Şi dualitatea politică sau statală.Custodele Coroanei: Şi am simţit, de exemplu Regina Maria şi Regele Ferdinand sunt ca nişte părinţi ai acestei ţări. Şi noi putem să continuăm această tradiţie şi să dăm un fel de speranţă de completare. Am simţit o relaţie foarte bună şi apropiată. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPrincipele Radu: Şi cred că ar trebui spus că nu e vorba numai de un fel de simţământ, ci şi de lucruri pragmatice. Mai multe guvernări moldovene au cerut regelui, după care majestăţii sale să reprezinte dezideratul de a intra în Uniunea Europeană a Moldovei, în plan extern. Şi noi, chiar generaţia noastră, am urmat până acum două sau trei vizite oficiale în Europa, împreună cu, de exemplu preşedintele parlamentului lor, în Belgia, în Marea Britanie, făcând exact cum am făcut pentru România în anii cu NATO.Custodele Coroanei: Dar mai soft, pentru că e altă ţară, totuşi, nu avem naţionalitatea, paşaportul... Dar putem să facem, se poate face mult.Principele Radu: Pentru integrarea lor, pentru educaţia din ţară, pentru sănătate, pentru politica externă. Sunt o mulţime de lucruri pe care Coroana le face în mod natural în ţările unde este constituţional în funcţiune, nu inventăm ceva nou.AGERPRES: În România, într-o societate care pare, la prima vedere, divizată, simţiţi că mai există loc de admiraţie pentru Coroana română?Custodele Coroanei: Exact aşa, că noi nu cădem în aceste diviziuni şi pentru asta nu facem tot felul de declaraţii şi suntem acolo pentru reconciliere naţională, de fapt pentru asta a luptat tatăl meu, pentru asta. Şi o să continuăm legământul cu el şi cu ţara şi o să fim acolo pentru momentele grele, momente de bucurie.Principele Radu: De cumpănă.Custodele Coroanei: Tot felul. Şi suntem acolo. De 30 de ani sunt acolo şi o să continui. Nu abandonez. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPrincipele Radu: De fapt, curios este că tocmai atunci când ţara e mai divizată şi mai radicalizată pe grupuri, Coroana iese mai mult în evidenţă, că e practic singura care menţine un anume echilibru. Ştiţi că Regele Mihai şi-a câştigat în ultimii ani un fel de adoraţie din partea oamenilor. S-a bazat mult pe contrast. Când toată lumea ţipa, el tăcea. Când toată lumea era subiectivă, el era bun cu toţi şi îi înţelegea pe toţi. Nu se poate ca acest lucru să nu meargă în sufletul românilor, pentru că românii văd. Noi credem că ei sunt orbi, dar ei văd perfect, mult mai mult decât credem noi. Şi contrastul acesta a fost mult în favoarea Coroanei, în ultimii ani.Custodele Coroanei: Pentru asta mergem des în ţară, în comune mici, sate, şcoli spitale, oameni normali. Şi mesajul este la fel: suntem împreună. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Cătălin Alexandru, editor online: Adrian Dădârlat)