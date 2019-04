Tarcea, scrisoare lui Dorneanu: În UE, doar Austria are la Curtea Supremă completuri specializate

14:40

„Medellín" este o piesă în limbile engleză şi spaniolă, cântată împreună cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre cei doi a fost confirmată în luna februarie, când atât Madonna, cât şi Maluma au postat imagini din studio pe reţeaua de socializare online Instagram. „Medellín" o suprinde pe cântăreaţa în vârstă de 60 de ani gândindu-se la trecut şi întrebându-se cum ar fi arătat viaţa sa dacă ar fi luat alte decizii. La începutul piesei, aceasta cântă: ''I took a pill and had dream / I wen...