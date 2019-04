Ludovic Orban: Reprezentanţii PSD au permis perpetuarea dublului standard la produsele care se vând în UE

15:30

Şaisprezece filme au fost selectate pentru a fi prezentate în secţiunea ''Un certain regard'', din cadrul celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, care va avea loc în perioada 14-25 mai, a anunţat joi delegatul general al festivalului, Thierry Fremaux, potrivit AFP.Creată în 1978, secţiunea ''Un certain regard'' include filme considerate atipice sau aparţinând unor cineaşti mai puţin cunoscuţi.Lista filmelor incluse în cadrul acestei secţiuni precum şi peliculele prezentate în afara competiţiei:Un Certain Regard''Invisible Life'', de Karim Aďnouz''Beanpole'' (''Dylda''), de Kantemir Balagov''Les hirondelles de Kaboul'', de Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec''La Femme de mon frere'', de Monia Chokri (film de debut)''The Climb'', de Michael Covino (film de debut)''Jeanne'', de Bruno Dumont''O que arde'' (''Viendra le feu''), de Olivier Laxe''Chambre 212'', de Christophe Honoré''Port authority'', de Danielle Lessovitz (film de debut)''Papicha'', de Mounia Meddour''Adam'', de Maryam Touzani''Zhuo ren mi mi'', de Midi Z''Liberté'', de Albert Serra''Bull'', de Annie Silverstein (film de debut)''Summer of Changsha'' (''Liu yu tian''), de Zu Feng (film de debut)''Evge'', de Nariman Aliev (film de debut)În afara competiţiei''Les plus belles années d'une vie'', de Claude Lelouch''Rocketman'', de Dexter Fletcher''Too old to die young - North of Hollywood, west of hell'', de Nicolas Winding Refn (serial, două episoade)''Diego Maradona'', de Asif Kapadia''La Belle époque'', de Nicolas BedosSeance de Minuit''The gangster, the cop, the devil'', de Lee Won-TaeSeances Speciales''Tomasso'', de Abel Ferrara''Share'', de Pippa Bianco (film de debut)''For Sama'', de Waad Al Kateab & Edward Watts''Etre vivant et le savoir'', de Alain Cavalier''Family romance'', de Werner Herzog.