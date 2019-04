CFR: Circulaţia feroviară între Coldău şi Beclean pe Someş a fost redeschisă pe ambele sensuri

21:30

Şefa Reprezentanţei Comisiei Europene (CE) în România, Angela Cristea, a declarat joi, la Timişoara, în deschiderea conferinţei "What's up, EU?", dedicată alegerilor europarlamentare din 26 mai, că toată lumea câştigă atunci când votează toată lumea, iar alegerile europene sunt foarte importante, în primul rând pentru că aproximativ 75% din legile care se aplică în România sunt decise de către instituţiile Uniunii Europene la Bruxelles şi la Strasbourg, acolo unde românii sunt reprezentaţi de cei pe care-i vor vota."Anul acesta este foarte important pentru că Europa este la răscruce de drumuri, nu se simte foarte bine, există multe voci care se exprimă împotriva Europei, a realizărilor pe care aceasta le are, chiar dacă aceste realizări apar în toate sondajele noastre de opinie ca fiind cele mai importante câştiguri pe care le au cetăţenii din apartenenţa la Uniunea Europeană - libertatea de deplasare, de a studia, de a munci şi călători fără viză în orice stat UE", a declarat presei Angela Cristea.Şefa Reprezentanţei CE în România a insistat şi pe noţiunea de pace, arătând că mulţi oameni, dacă s-au născut şi au trăit în pace, consideră că este normal să nu avem de-a face cu conflicte armate în Europa, dar dacă privim spre ceea ce se întâmplă în restul lumii, pacea nu este deloc o valoare dată, ci una câştigată. Pentru aceasta, a menţionat Angela Cristea, avem nevoie ca europenii care-şi doresc pace, libertate, democraţie, respect pentru statul de drept, pentru drepturile fundamentale ale oamenilor, să meargă la vot şi să voteze exact în această direcţie.Totodată, Angela Cristea a punctat că pe scena politică se consumă prea multă energie pe atacurile la persoană şi nu pe dezbaterea unor idei, în timp ce în realitate este nevoie foarte mare de o cultură a dialogului, a democraţiei, a statului de drept, astfel încât pentru toţi viitorul să arate ceva mai bine decât acest prezent. Iar pentru aceasta, fiecare cetăţean este nevoie să se implice, să meargă la vot.Referindu-se la unitatea comunităţii europene, Angela Cristea, care a fost implicată în tot procesul de pregătire pentru aderarea României la UE, a afirmat că credea că este foarte greu să intri în UE, dar problema Brexit demonstrează că este foarte greu şi să ieşi din UE. "Pe noi ne interesează ca acest fenomen pe care nu ni l-am dorit, de retragere a unui stat membru din UE, să se petreacă ordonat, cu minimum de pierderi atât pentru UE cât şi pentru Marea Britanie, pentru că Marea Britanie şi britanicii rămân prietenii şi partenerii noştri şi nici retragerea din UE nu va schimba aceste bune relaţii bilaterale", a subliniat Cristea.Legat de eurosceptici, şefa Reprezentanţei CE în România a susţinut că se ţine cont de dorinţele şi de aşteptările celor care-i votează pe eurosceptici, pentru că "acolo este sămânţa adevărului"."Există clar o nemulţumire legitimă a unor cetăţeni. Avem mai multe studii care ne arată şi sursa nemulţumirii. Este un model de creştere economică care a dus pe de-o parte la scăderea sărăciei, pe de altă parte, la creşterea inegalităţilor sociale. Este clar că o parte a societăţii noastre a fost uitată, lăsată în urmă şi dacă vrem să avem o construcţie consensuală la care să participe toată lumea, este foarte important să recuperăm această categorie de cetăţeni care acum sunt abandonaţi", a remarcat aceasta.Pe de altă parte, Angela Cristea a comentat că fenomenul fake news reprezintă una dintre marile îngrijorări ale Uniunii, întrucât s-a constatat că în toate campaniile electorale naţionale care au avut loc până acum, au existat foarte multe minciuni, "pentru că ştirea falsă nu este ştire, ci minciună"."Este foarte riscant dacă oamenii îşi bazează alegerea de a participa sau nu la vot şi dacă participă la vot, şi dacă participă la vot, alegerea partidelor politice pe baza unor ştiri false. Tocmai de aceea, la nivelul UE am luat mai multe măsuri, am constituit o reţea de alertă timpurie de la momentul la care apare o ştire falsă într-un stat membru, imediat să se ştie în toate celelalte state membre, pentru că deseori ele circulă între statele membre şi apoi să putem răspunde cât de repede putem, cu informaţia corectă. Este nevoie de cooperarea tuturor inclusiv a mass-media, este foarte important reflexul de a verifica credibilitatea sursei unei afirmaţii/informaţii, dar şi cetăţeanul are astăzi mai mult de muncă pentru a afla adevărul din spatele unei ştiri", a detaliat Cristea.Angela Cristea a mai explicat că a fost aleasă Timişoara ca parte a campaniei de mobilizare la vot dedicată mai ales tinerilor şi celor care vor vota pentru prima dată, întrucât "Timişoara este borna democratică a României, aici a început revoluţia din 1989, pentru că în Proclamaţia de la Timişoara vorbim despre idealul reîntoarcerii la valorile autentice ale democraţiei şi civilizaţiei europene".