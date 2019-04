Anchetă în Prahova după ce un copil de doi ani s-a înecat cu paste făinoase

14:00

Actrița britanică Mya-Lecia Naylor, cunoscută pentru apariția în filmul „Cloud Atlas/ Atlasul norilor" și serialele „Absolutely Fabulous", „Millie Inbetween" și „Almost Never", a murit la vârsta de 16 ani, relatează hollywoodreporter.com. Anunțul a fost făcut de reprezentanții postului de televiziune CBBC, canalul BBC dedicat copiilor. „Ne pare rău să vă anunțăm că Mya-Lecia, pe care […]