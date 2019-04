Andreea Bălan a semnat noul contract cu Antena 1! E vorba de…

16:30

Ana Baniciu este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc și pe buzele tuturor există o singură întrebare: ”De ce este singură artista?”. Ei bine, răspunsul a venit chiar de la Ana Baniciu. Ana Baniciu este una dintre cele mai sexy femei din showbiz-ul românesc! Artista are niște forme de invidiat, o carieră […] The post Motivul pentru care Ana Baniciu este singură: ”Cred că bărbaților le plac…” appeared first on Cancan.ro.