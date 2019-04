Libia: Consiliul de Securitate al ONU, divizat, în pană de răspuns unanim

01:10

Mai multe clădiri de pe Calea Victoriei au fost animate de un spectacol de lumini, iar diferite instalaţii, unele dintre ele interactive, au atras atenţia trecătorilor prin ineditul jocului de lumini, joi seara, în prima zi a Festivalului Spotlight.Preşedintele Klaus Iohannis a privit una din instalaţiile Festivalului Internaţional al Luminii "Spotlight", amplasată în jurul statuii ecvestre a regelui Carol I. Anterior, el a participat la deschiderea oficială a Sezonului România-Franţa, care a avut loc la Muzeul Naţional de Artă al României. De la ora 21,00, publicul prezent la Spotlight a putut asculta, în Piaţa "George Enescu", ritmurile electronice pregătite special pentru eveniment de către artistul francez Bob Sinclar, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din lume. Concertul a fost precedat de un warm-up cu DJ Andi.Traseul principal al Spotlight este Calea Victoriei, completat de spaţii din strada Lipscani şi din Piaţa Universităţii, iar programul e acelaşi ca joi şi în restul celor trei zile ale festivalului - începând cu ora 20,00 şi până la miezul nopţii.În zonă sunt restricţii rutiere în perioada evenimentului, în intervalul orar 20,00 - 23,55: Calea Victoriei, între strada C.A. Rosetti şi bulevardul Regina Elisabeta; Calea Victoriei, între bulevardul Regina Elisabeta şi Splaiul Independenţei.Pe Calea Victoriei au fost joi seara foarte mulţi oameni de toate vârstele, iar Piaţa "George Enescu" a fost plină. Unii dintre trecători au ţinut neapărat să imortalizeze efectele speciale produse de jocul de lumini, aşa că au făcut înregistrări video cu telefonul. Alţii au venit pregătiţi cu aparatul de fotografiat.Principala atracţie a copiilor a fost "Wave-Field", o instalaţie interactivă formată din balansoare pe care cei mici fost fascinaţi să le încerce. Aceasta este amplasată în zona Muzeului Naţional de Artă al României.O altă instalaţie interactivă ce i-a atras a fost "Stratum" în zona Piaţa Revoluţiei - Ansamblul Monumental "Iuliu Maniu". Copii au fost vrăjiţi de efectele luminoase şi sonore produse în urma interacţiunii cu această instalaţie.Lucrarea "Discoballs" din zona magazinului Muzica a încântat trecătorii. Dancing stars e un proiect conceput în colaborare cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România, ce include jocuri de lumini în tematica ediţiei de anul acesta a festivalului - EuropeLights, potrivit ARCUB.Şi lucrarea de video mapping "Brâncuşi", ce constituie o interpretare a operei celebrului artist român şi care a putut fi văzută pe faţada Palatului CEC, s-a bucurat de mare succes.Mai mulţi trecători au ţinut să se fotografieze cu "Intrude", o instalaţie ce evocă imaginea drăgălaşă a iepurelui, amplasată pe Calea Victoriei, intersecţie cu strada Lipscani.Prin "Wheel of Time", în zona Hotel Novotel & Palatul Telefoanelor, cei interesaţi pot naviga vizual atât prin zi şi noapte, cât şi prin anotimpurile anului, cu ajutorul unei cârme interactive plasate în faţa clădirilor ce găzduiesc proiecţia.Pe faţada Teatrului Odeon poate fi văzută "Urban Pinball", o instalaţie multimedia inspirată din jocul Pinball, în timp ce pe cea a Cercului Militar Naţional - Lightpong, ce are ca punct de plecare jocul pe calculator Pong.Pe clădirea Grand Hotel du Boulevard logo-ul festivalului Spotlight prinde viaţă prin lucrarea "Grand Lights Boulevard"."Pavilion" din Piaţa Universităţii reprezintă o structură deschisă - luminoasă şi sonoră - ce permite accesul publicului în interiorul său."BeeHive" este proiectată pe faţada Blocului Rosenthal, iar "Tensegrity" relatează istoria neonului şi poate fi admirată în zona Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.O altă instalaţie interactivă, "Luminuits", plasată pe Calea Victoriei 15 devine vizibilă graţie luminii declanşate de participanţi."Wish Blow" simbolizează puterea speranţelor şi poate fi descoperită în zona Băncii Naţionale a României."Absorbed by Light", de la Muzeul Naţional de Istorie a României, are personaje concepute de artista britanică Gali May Lucas şi realizate de sculptorul Karoline Hinz, stabilită la Berlin."Lighting Europe" priveşte atât diversitatea, cât şi similitudinile culturale la nivelul ţărilor europene, conform ARCUB. Poate fi văzută în zona Palatului Loteriei Române.Potrivit ARCUB, la Spotlight lucrări semnate de artişti străini şi români îmbină arta şi tehnicile cele mai inovatoare pentru a exprima valorile europene ce susţin tema ediţiei a V-a a festivalului - EuropeLights -, marcând, totodată, două evenimente majore ale anului: Preşedinţia României la Consiliul UE şi deschiderea Sezonului România-Franţa la Bucureşti. AGERPRES/(AS - autor: Iulia Carciog, editor: Karina Olteanu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: www.spotlightfestival.ro