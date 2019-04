Elevii şi preşcolarii intră în vacanţă

04:10

Veteranii Ken Loach, Terrence Malick, Pedro Almodovar şi fraţii Dardenne, dar şi multe nume noi, se numără printre cineaştii selectaţi în competiţia celei de-a 72-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes, listă din care lipseşte însă mult aşteptata peliculă a lui Quentin Tarantino, care nu a fost încă finalizată, potrivit AFP."Romantică şi politică va fi această selecţie", a precizat delegatul general al festivalului, Thierry Frémaux, într-o conferinţă de presă."Veţi vedea regizoare, filme de debut, americani, zombi, inginerie genetică, pictori şi pictoriţe, cântăreţi, poliţişti, profitori, mafioţi violenţi şi judecători integri, şomeri, refugiaţi", a adăugat acesta. Va exista ''o anumită predominanţă a cinemaului de gen'' şi ''filme despre mici comunităţi şi, câteodată, indivizi, care luptă cu adversităţile'', precum şi ''frumoase portrete feminine''.În total, un număr de 19 filme vor participa, în perioada 14 -25 mai, la competiţia pentru trofeul Palme d'Or, care va fi atribuit de un juriu prezidat de cineastul mexican Alejandro González Inárritu.Aşteptat cu nerăbdare, cea mai recentă creaţiei a lui Quentin Tarantino, ''Once Upon A Time In Hollywood'', cu Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt în distribuţie, nu a fost inclusă în selecţia oficială întrucât se află ''încă la montaj'', însă organizatorii nu exclud posibilitatea de a-l prezenta dacă va fi gata la timp.Mulţi alţi cineaşti confirmaţi şi-au asigurat deja un loc pe Croazetă.Este cazul veteranului Ken Loach (82 de ani), regizor britanic selectat deja de 14 ori şi câştigătorul de două ori a Palme d'Or, care va fi prezent în competiţia de anul acesta cu ''Sorry We Missed You'', un film ''kenloach-ian'', după cum l-a descris, în glumă, Thierry Frémaux.Reprezentanţi ai cinemaului european care abordează teme sociale, recompensaţi deja de două ori cu Palme d'Or, fraţii Luc şi Jean-Pierre Dardenne vor fi prezenţi cu pelicula ''Le jeune Ahmed'', despre radicalizarea unui adolescent, iar spaniolul Pedro Almodovar, prezent pentru a şasea oară în competiţie, revine cu ''Dolor y gloria'', care vorbeşte despre un regizor melancolic, în interpretarea lui Antonio Banderas.Patru regizoare în competiţieDiscretul Terrence Malick (75 de ani) va fi prezent cu ''Une vie cachée'', după opt ani de la Palme d'Or-ul pentru ''The Tree of life''. Compatriotul acestuia, Jim Jarmusch, va deschide festivalul cu pelicula sa despre zombi, ''The Dead don't die'', cu Bill Murray, Adam Driver şi Iggy Pop în distribuţie. Contingentul american va fi completat de un nou-venit în competiţie, Ira Sachs, cu ''Frankie'', având-o pe Isabelle Huppert în distribuţie.Italianul Marco Bellocchio (79 de ani), care are la activ şapte selecţii, revine cu ''Il traditore'', la zece ani după ''Vincere'', şi cineastul canadian Xavier Dolan, cu ''Matthias et Maxime'', la trei ani după Grand Prix-ul primit pentru ''Juste la fin du monde''.În ceea ce priveşte realizatorii francezi, Arnaud Desplechin este prezent pentru a şasea oară în competiţie cu ''Roubaix, une lumiere'', film inspirat dintr-un fapt divers, avându-i pe Roschdy Zem, Léa Seydoux şi Sara Forestier în distribuţie.Acestuia i se vor alătura regizoarele Céline Sciamma, cu ''Portrait de la jeune fille en feu'', având-o pe Adele Haenel în distribuţie, şi Justine Triet, selectată pentur ''Sibyl'', cu Virginie Efira. Ladj Ly, membru al colectivului artistic Kourtrajmé, va fi prezent cu primul său lungmetraj, ''Les Misérables''.Regizoarea Mati Diop, nepoata cineastului senegalez Djibril Diop Manbety, va prezenta primul său film de acţiune ''Atlantique'', o poveste despre refugiaţi, iar a patra regizoare din competiţie, austriaca Jessica Hausner, ca fi prezentă cu ''Little Joe''.După ce anul trecut trei cineaste au intrat în competiţia pentru Palme d'Or - o ediţie marcată de prezenţa a 82 de femei din industria cinematografică pe treptele Palatului Festivalului în cadrul mişcării #MeToo - selecţia de anul acesta este cea mai feminină din întreaga istorie a festivalului, la egalitate cu cea din 2011, chiar dacă femeile regizor rămân încă în minoritate.Per ansamblu, 13 femei au fost incluse în selecţia oficială, care numără circa 50 de filme, a subliniat Thierry Frémaux.Vor avea loc evenimente în afara competiţiei marcate de prezentarea ''Plus belles années d'une vie'', de Claude Lelouch, continuarea după 53 de ani a legendarului său film ''Un homme et une femme'', recompensat cu Palme d'Or în 1966, care are aceeaşi actori în distribuţie - Jean-Louis Trintignant şi Anouk Aimée. Un Palme d'Or onorific va fi înmânat actorului Alain Delon.Cântăreţul Elton John va fi onorat prin prezentarea, în afara competiţiei, a filmului biografic ''Rocketman'', în regia britanicului Dexter Fletcher.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)