ANM, avertizare de vreme severă imediată, vineri dimineață, începând cu ora 6:45. Fenomene meteo periculoase în România!

17:40

Sărbătoare mare în familia Andei Adam! Fratele artistei se însoară astăzi, iar Anda i-a transmis un mesaj emoționant. Mare sărbătoare, mare în familia Andei Adam! Fratele artistei se însoară astăzi cu Melanie, o tânără pe care a cerut-o de soție anul trecut. Cererea în căsătorie a avut loc în New York, într-o vacanță în care […] The post Sărbătoare mare în familia Andei Adam! Fratele artistei se însoară astăzi appeared first on Cancan.ro.