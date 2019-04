Dragnea: ”Am făcut atât de MULTE lucruri încât e foarte greu să le spunem pe toate odată”

14:20

Chiar daca citim nenumarate studii despre cat de grav ne afecteaza dulciurile organismul si mai ales creierul, chiar daca cunoastem efectele dezastruoase asupra starii de spirit si asupra comportamentului nostru, dependenta de dulciuri este atat de mare, iar produsele sunt atat de delicioase incat pur si simplu nu ne putem controla. Si o data ce am gustat din minunatiile zaharoase uitam de numarul de calorii ingerate sau de starile de depresie pe care ni le pot cauza acestea si ne dorim tot mai mult si mai mult!In aceste conditii, daca esti un jucator pe piata fabricarii si comercializarii de produse zaharoase, inseamna ca te afli printre castigatori. Nevoia de dulciuri este din ce in ce mai mare, consumatorii sunt cu duiumul, asadar tot ce au de facut producatorii si comerciantii de dulciuri este sa vanda, sa vanda si iar sa vanda! Iata cum aratau in 2017 cifrele de afaceri si profitul unora dintre cele mai cunoscute companii producatoare de dulciuri de la noi din tara: Nestle Romania In cei peste 20 de ani de activitate in Romania, Nestle a reusit sa se impuna pe piata din tara noastra cu produse din diverse categorii, de la cafea, produse alimentare pentru nou-nascuti si pana la dulciuri sau chiar produse pentru animale. Din categoria dulciuri, portofoliul companiei include marci extrem de cunoscute si apreciate precum napolitanele Joe, batoanele de ciocolata Lion, napolitanele KitKat, dar și altele.Nestle a detinut in Romania o fabrica de inghetata, dar in 2008 si-a mutat liniile de productie la unitatea din Varna, Bulgaria. Dupa 11 ani de la inchiderea acestei fabrici, in 2019, Nestle va inchide portile si fabricii de napolitane din Timisoara, urmand sa-si transfere activitatea in Ungaria. Aceasta mutare face parte din strategia companiei de la nivel global de optimizare a resuselor, care include probabil si maximizarea profitului. Insa decizia de a inchide linia de productie de la Timisoara vine in conditiile in care vanzarile si profitul companiei au crescut in mod constant in ultimii ani in Romania. *Date preluate pentru Nestle Romania SRL BucurestiDin 2014 pana in prezent, atat cifra de afaceri cat si profitul Nestle Romania au cunoscut un trend ascendent. Astfel in 2017 compania a inregistrat vanzari de 820 de milioane de RON, cu 4,5% mai mult fata de anul precedent si un profit de 88,1 milioane de RON, cu 1,1 % mai mult fata de 2016.Kandia Dulce SA Kandiase mandreste cu o traditie veche pe piata produselor din ciocolata din Romania. In 1890 s-a produs prima ciocolata cu lapte marca Kandia, iar astazi, dupa mai bine de 120 de ani, Kandia are in portofoliu atat produse din ciocolata, cat si din alte categorii de produse precum patiserie, biscuiti, bomboane gumate sau mini prajturi. Ciocolata ROM si FAGARAS, bomboanele SUGUS sau prajitura MAGURA sunt printre cele mai cunoscute branduri ale companiei care exporta produse in peste 15 tari din toata lumea.In ceea ce priveste afacerile companiei Kandia Dulce, acestea au avut de suferit in ultimii ani, din 2014 incoace cifra de afaceri inregistrand scaderi in fiecare an. In 2017 cifra de afaceri a ajuns la o valoare de 142 de milioane de RON, cu 11,8% mai putin decat anul anterior. *Date preluate pentru Kandia Dulce SA BucurestiDaca incasarile au fost mai mici in fiecare an, profitul a avut numai de castigat. In 2014 si 2015 compania se lupta sa scape de pierderi, insa in 2016 aceasta a avut o revenire uimitoare, inregistrand un profit de 4 milioane de RON. In 2017 profitul a continuat sa creasca, s-a dublat si a ajuns la valoarea de 8,97 milioane de RON.Heidi Chocolat SA Povestea Heidi Chocolat din Romania a inceput in 1994 si de atunci continua sa se scrie cu mult succes. Compania construita de doi elvetieni in tara noastra s-a extins in fiecare an, ciocolata Heidi fiind astazi prezenta in peste 60 de tari din toate continentele. Praline, tablete de ciocolata alba, ciocolata amaruie, Heidi te imbie cu tot felul de combinatii de ciocolate si de produse care mai de care mai apetisante. Si se pare ca o face bine pentru ca an de an afacerea Heidi Chocolat a fost tot mai prospera.Vanzarile au crescut constant in ultimii ani, ajungand de la o valoare de 84 de milioane de RON in 2014 la 106 milioane de RON in 2016. In 2017 incasarile au avut de suferit, compania inregistrand o scadere a cifrei de afaceri la 104 milioane de RON, cu 1,88% mai putin fata de anul precedent. *Date preluate pentru Heidi Chocolat SA Pantelimon, IlfovProfitul, pe de alta parte, a avut numai de castigat, cunoscand in ultimii ani doar un trend ascendent. Daca in 2014 profitul se invartea in jurul valorii de 250.000 de RON, in 2017 profitul a crescut considerabil, ajungand la suma de 4,6 milioane de RON, cu 14,6% mai mult fata de anul anterior.Atunci cand slabiciunea pentru dulciuri este transformata in pasiune, balanta castigurilor inclina intr-o singura parte, in cea a producatorilor si comerciantilor de dulciuri. De cealalata parte atarna consumatorii, care raman nu numai cu buzunarele goale, ci si cu sanatatea stricata si cu iluzia unei fericiri pe care nu au detinut-o de fapt niciodata.RisCo a realizat acest articol utilizand serviciul SellNet - Selectii Liste si Firme. 