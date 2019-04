CCR, amânare după amânare pe conflictul între Parlament şi ÎCCJ

09:40

Liderul majorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor, Steny Hoyer, a declarat joi, în urma publicării raportului lui Robert Mueller, că punerea sub acuzare a preşedintelui Donald Trump este "o pierdere de timp", în contextul în care în 18 luni vor avea loc noi alegeri, relatează Reuters. „Judecând după ce am aflat până acum, punerea sub acuzare este o pierdere de timp în acest moment. În 18 luni vor urma noi alegeri, iar cetăţenii americani vor judeca lucrurile", a declarat Hoyer. În iunie...