Filmată în timp ce a aruncat un câine de la etajul cinci

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, că decizia Uniunii este de a lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate, în cazul unei eventuale restructurări a Guvernului, care va presupune un vot în Parlament. "UDMR va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că […]