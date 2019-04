A fost implicat într-un accident în Ungaria, dar și-a ”peticit” mașina și și-a continuat drumul. Un român a condus 600 de km cu autoturismul avariat

11:00

A apărut un cuplu în showbizul românesc, iar primele imagini au făcut senzație. Fostul iubit al Danielei Crudu, Radu Maricuța este îndrăgostit ”lulea”, cum se spune, părând decis să se implice într-o relație de durată. Fabiola, noua cucerire a lui Radu Maricuța, este din Oradea, iar cei doi își trăiesc pasiunea – la Sibiu – […] The post Cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc! Primele imagini cu ei împreună appeared first on Cancan.ro.