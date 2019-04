A cerut ordin de protecție împotriva mamei lui! Motivul este ”paranormal”: ”M-a blestemat și…”

18:30

Una dintre cele mai controversate concurente de la ”Puterea Dragostei”, Roxana a fost protagonista unui episod violent din care a ieșit foarte ”șifonată”. Fostul ei iubit, Andy, a lovit-o, iar după ce a fost descalificat din competiție, părinții fetei i-au trimis un mesaj. La scurt timp după ce s-a reîntors în casa ”Puterea Dragostei”, Andy […] The post Roxana de la ”Puterea Dragostei” a luat bătaie de la Andy, iar părinții ei au reacționat! appeared first on Cancan.ro.