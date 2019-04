Adevărul despre mâncarea expirată: datele de pe ambalaje generează munți de deșeuri

Ce s-ar întâmpla dacă am ignora cu toții termenul de valabilitate de pe ambalaje și am consuma mâncarea expirată? Un american a făcut asta timp de un an, fără efecte grave. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea