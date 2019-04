Șeful Inspecției Judiciare, dezvăluire explozivă: „Magistrații au fost supravegheați cu vârf și îndesat. 97% din solicitările DNA de luare a măsurilor de supraveghere erau admise”

21:15

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, are o postare pe Facebook despre Game of Thrones, în finalul căreia precizează că nu se ştie dacă acest Jon Snow trăieşte sau nu la final şi că nu are altă variantă decât să se uite sau să citească toate volumele. Un internaut scrie că liderul ALDE este ironic şi că postarea se referă la Liviu Dragnea, iar Tăriceanu îi face cu ochiul.