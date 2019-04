Doamne, cum a ”ars-o” pe Andra! Comentariul incredibil de la ”Românii au talent”: ”Vedeta asta de autogară…” VIDEO

18:40

De la butonat telefonul în timpul onorului militar, Gabriel Leș a trecut la pix și foaie ca să nu mai fie acuzat că nu respectă armata. În urmă cu o lună și jumătate, Gabriel Leș a participat a participat la ceremonia care a marcat întoarcerea din Afganistan a militarilor din Batalionul 812 Infanterie „Șoimii Carpaților” în Bistrița. […] The post De la butonat telefonul în timpul onorului militar, Gabriel Leș a trecut la pix și foaie ca să nu mai fie acuzat că nu respectă armata appeared first on Cancan.ro.