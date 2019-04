SUA: Senatoarea democrată Elizabeth Warren îndeamnă la destituirea lui Trump

21:20

BTS este prima trupă coreeană care urcă pe prima poziţie în clasamentul albumelor muzicale în Marea Britanie, informează vineri Press Association.Formaţia k-pop a debutat în fruntea topului britanic de săptămâna aceasta cu nou lor EP ''Map of the Soul: Persona'', care s-a vândut în 26.500 de exemplare, 68% dintre acestea fiind pe suport fizic, potrivit Official Charts Company.Albumul, care conţine şapte melodii, este cel de-al patrulea material discografic al trupei care intră în UK Top 40, după ''Love Yourself''.BTS, care îi are în componenţă pe Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V şi Jungkook, au avut o ascensiune fulminantă de la înfiinţarea trupei, în 2013.Anul trecut, formaţia a devenit prima trupă k-pop intrată în topul 40 al Marii Britanii, după ce melodia lor ''Idol'' a ocupat poziţia 21 în clasament.Cântăreaţa Billie Eilish, care s-a aflat în fruntea clasamentului săptămâna trecută, a coborât pe poziţia a doua cu albumul său ''When We Fall Asleep, Where Do We Go?'', iar locul al treilea este ocupat de coloana sonoră a peliculei ''The Greatest Showman''.Noul album al trupei Chemical Brothers, ''No Geography'', a debutat în clasament pe poziţia a patra, iar albumul ''What a Time to Be Alive'', a lui Tom Walker, se situează pe poziţia a cincea.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Ady Ivaşcu)