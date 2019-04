Și-a găsit sfârșitul din cauza unui selfie! O tânără a murit electrocutată pe un vagon de tren

19:50

Corneliu Papură va debuta astăzi la Giurgiu în ața Astrei pe banca formației Universitatea Craiova pe care a preluat-o după ce Devis Mangia a fost demis. Papură s-a arătat foarte optimist înaintea debutului și sigur că va reuși în această mare provocare a carierei în care va avea ca obiectiv calificarea echipei în Europa League.