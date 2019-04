La un de la despărțire, Ionuț Jaguarul a vorbit despre Nella: ”Fosta mea soție era geloasă…”

21:30

O cunoscută vedetă din România, devenită celebră după participarea la emisiunea ”Burlacul”, a fost cerută de soție chiar de ziua ei de naștere. Isabela Staic a devenit celebră după ce a participat la emisiunea ”Burlacul”. Frumoasa roșcată a anunțat că se va mărita cu alesul inimii ei. Originară din Târgu-Jiu, Isabela a dat deoparte aparițiile […] The post Nuntă mare în showbiz! A fost cerută de soție chiar de ziua ei appeared first on Cancan.ro.