Florin Cîțu: Marea EPURARE a funcționarilor din ministere începe în două săptămâni

Liviu Dragnea: „Nimic ești tu, ți-o spun direct! Ai răbdare să-ți spun ce am făcut noi, mincinosule! Am mărit salariile la medici, așa cum n-au fost niciodată în România. Și medicii nu mai pleacă, pentru că avem nevoie de ei aici, să ne trateze pe noi, nu să trateze străinii! După bătaia de joc la adresa profesorilor, am mărit salariile și se vor mări an de an cu câte un sfert. În anul viitor, pensiile vor fi cel puțin duble. Începând cu 2021 vor fi și pensii mărite de trei ori. Și nu vorbesc de pensiile speciale”, le-a spus Liviu Dragnea sucevenilor. „Am eliminat impozitul la pensiile sub 2.000 de lei, pensionarii nu mai plătesc contribuțiile la sănătate, la pensiile de peste 2.000 de lei impozitul este între 10-16%. Asta înseamnă că indiferent cât de mare sau mică a fost inflația, diferența este tot cu plus și puterea de cumpărare a pensionarilor a crescut cu 18%. E suficient? Nu e suficient. Dar este un proces început. A mai avut cineva curajul să îl înceapă? Nu!”, a adăugat Dragnea.