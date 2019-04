Dragnea îi avertizează pe români că vor rămâne FĂRĂ CASE!

10:30

Dragnea a inchis UBER si Taxify pentru ca stie ca cei peste 30 000 de soferi care plateau taxe la stat nu-l votau pe el. Stie ca nici cei peste 2 milioane de clienti nu-l voteaza. De aceea a dat ordin DIRECT sa inchida aceste companii.DAR nu se opresc aici. Nu. Evul mediu nu ajungea. Trebuie sa ne arunce in epoca de piatra acesti infractori.Eugen Teodorovici a distrus economia cu taxe, impozite, accize, OUG 114/2018 si OUG 19/2019 (reintroduce economia planificata de stat).Acum RECUNOASTE ca vrea amnistie pentru companiile de stat. "Pe noi ne interesează să dăm o şansă în principal marilor companii publice, ...”Tot el RECUNOASTE ca da amnistie pentru ca nu are voie sa dea ajutor de stat. “..;nu mai pot fi susţinute de către stat aşa, pe diverse căi. Comisia Europeană, ştiţi foarte bine, spune foarte clar: domnule, este ajutor de stat ilegal,..."Este clar de ce vor sa scoata Romania din UE? UE nu le da voie sa fure cum vor ei.Eugen Teodorovici nu a venit cu un plan de privatizate, lichidare sau vanzare a acestor companii. Tot ce stie comunistul Teodorovici este sa stearga datoriile companiilor de stat ca acestea sa faca alte datorii. Dar asa isi asigura cateva voturi in plus.Ce suma vrea sa stearga omul rusilor in Guvernul Romaniei?Tineti-va bine... 90 miliarde lei. Adica peste 9% din PIB.In 2018 datoriile totale ale intreprinderilor publice:- întreprinderi publice nefinanciare = 55.13 miliarde lei- întreprinderi publice financiare = 33.97 miliarde leiPoate nu este clar.PSD+ALDE au introdus o armata de taxe, au distrus economia privata OUG 114, au nationalizat politica comerciala a institutiilor de credit private prin OUG 19 dar ..STERG DATORII de 90 de milarde lei.Dar datoriile nu dispar. Cineva trebuie sa le plateasca. Cine?Ati ghicit. Sectorul privat o sa plateasca si aceasta gaura a companiilor de stat de 90 miliarde lei.Comunistii, stiu ca totul se plateste. Dar stiu ca atat timp cat mai are bani privatul plateste.Dupa doi ani de PSD+ALDE, Dragnea, Valcov si gasca lor de infractori nu mai aveti nevoie de motive sa mergeti la vot.Daca totusi, mai cautati motive, atunci ganditi-va cat trebuie sa munciti sa acoperiti gaura de 90 miliarde capusata de PSD+ALDE prin companiile de stat.