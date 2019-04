Tren de marfă deraiat între Năvodari și Constanța. Care este cauza accidentului

12:40

Actorul Robert De Niro l-a atacat din nou pe Donald Trump, vineri, 19 aprilie, în emisiunea "The Late Show With Stephen Colbert". Actorul de 75 de ani a făcut o altă aluzie răutăcioasă la adresa preşedintelui. „Asta am spus imediat după ce a fost ales. Daţi-i o şansă. Le acord tuturor prezumţia de nevinovăţie. Tipul […]