VIDEO PSD a încercat să acopere cu LĂUTARI protestatarii care strigau ”Hoții!”

11:30

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, în deschiderea ședinței de guvern, că economia românească se află pe un trend ascendent de creștere și a argumentat ideea prin faptul că investițiile străine au trecut de 1 miliard de euro în primele două luni, exporturile de servicii sunt în plin avânt iar cifra de afaceri în sectorul IT s-a majorat puternic în primele două luni ale anului. Însă, situația nu este atât de roză! Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a ajuns la 3,39%, în timp ce în august 2017 era de 0,7%. De ce a crescut ROBOR? Răspunde Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România: ”Din cauza inflației, care se situează cu 1% peste media ROBOR 3 luni în perioada 2010-2018. De ce crește inflația? Din mai multe motive: (1) creșterea salariilor peste productivitate; (3) exces de cerere, ceea ce duce la creșterea importurilor (2) companiile au costuri mai mari (salarii, combustibil, materie prima) și cresc prețurile pentru a supraviețui. De ce se depreciază moneda națională? Creșterea excesivă și nesustenabilă a salariilor se duce în importuri (65 miliarde de lei în primele două luni ale acestui an, maximul ultimului deceniu), ceea ce amplifică deficitul comercial (11,5 miliarde de lei în aceeași perioada, maximul ultimului deceniu). Plătim mai multă valută la import decât încasăm la export, cererea de valută crește și leul se depreciază. De ce exportăm atât de puțin (România exportă doar 2.600 euro / locuitor, al doilea cel mai scăzut nivel din UE după Grecia)??? Pentru că nu suntem competitivi, mai ales IMM-urile! 92% din companiile active în România au sub 10 angajați, și acestea reprezintă doar 15% din exporturi (cea mai mică pondere din UE). De ce nu investesc companiile ? Din cauza lipsei de predictibilitate fiscală, economiei subterane ridicate (concurenței neloiale), incertitudinii privind evoluția salariului minim și a forței de muncă!” Finanțele nu reușesc să aducă mai mulți bani la buget, pentru că veniturile totale din primele două luni ale anului reprezintă 4,6% din PIB, exact ca anul trecut. Bugetul are nevoie de mai mulți bani pentru că trebuie acoperite promisiunile puterii: salarii, pensii, ajutoare mai mari.