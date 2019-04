Cutremur puternic în România, la ora 14:22. L-ați simțit?

08:00

Duminică, de Florii, și pe tot parcursul weekendului, vor fi înnorări în cea mai mare parte a intervalului și, temporar, va ploua pe arii restrânse. Vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, înainte de Paștele ortodox, respectiv pe 25-26 aprilie, anunță meteorologii. În acest sfârșit de săptămână, vor fi înnorări în cea mai mare a