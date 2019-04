O tânără din Constanța a dispărut fără urmă, în urmă cu un an, iar acum…

10:20

O tânără în vârstă de aproximativ 20 de ani a murit în localitatea ilfoveană Chitila, după ce s-a urcat pe un vagon de tren ca să facă fotografii, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din Poliție. Fata în vârstă de aproximativ 20 de ani a murit ca urmare a electrocutării pe un vagon de tren.