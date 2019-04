Un accident a lăsat Timișoara fără semafoare. O mașină a intrat într-o cutie inteligentă de monitorizare a traficului

16:40

Naţionala Under 16 a României, pregătită de Adrian Văsâi, a pierdut azi ultimul joc din cadrul turneului UEFA de dezvoltare, 0-1 cu selecționata sub 17 ani a statului Haiti. Unicul gol al partidei a fost înscris de Sainte, în minutul 29, la finalul unei acțiuni personale, informează frf.ro. ROMÂNIA: 23. Mărgărit – 21. Pantea (13. […] Post-ul Naționala de fotbal Under 16 a României, bătută de Haiti Under 17 apare prima dată în Libertatea.ro.