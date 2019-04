Hochei: Corona Braşov a câştigat titlul de campioană naţională

19:10

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Simona Halep, prima rachetă a României în semifinala cu Franţa din Fed Cup de la Rouen, a declarat după ce a câştigat prima partidă de simplu, contra Kristinei Mladenovic (6-3, 6-1), că a făcut un joc bun, la primul meci oficial pe zgură pentru campioana de la Roland Garros.''Cred că meciul a fost foarte dificil, am ştiut că este o adversară dificilă, pentru că ştie să taie ritmul foarte bine şi nu este uşor să-ţi găseşti propriul ritm. Dar am fost pregătită, concentrată pe fiecare minge, am avut câteva şanse să fac break la începutul meciului, dar nu am reuşit. Nu mi-am pierdut încrederea, am rămas acolo şi în setul doi am jucat mult mai bine. Am simţit că am dominat meciul. Astăzi am fost un pic indecisă în primele ghemuri, când am avut mingi de break, dar după aceea mi-a fost mai uşor şi mi-am dat drumul, m-am eliberat. A fost un meci bun per total. La un meci de Fed Cup ai emoţii mult mai mari, joci pentru ţara ta, pentru echipă, nu doar pentru tine. Este un sentiment frumos, deosebit, dar cu o încărcătură foarte mare emoţională'', a declarat nr. 2 WTA la conferinţa de presă de după meci.Simona a explicat ce face pentru a scăpa de emoţiile unei asemenea partide de Fed Cup şi a evitat să-şi dea o notă pentru prestaţia ei cu Mladenovic, nr. 66 WTA: ''La început de meci, în primul rând îmi doresc să scap de emoţii, pentru că este o încărcătură foarte mare emoţională, încerc să alerg mai mult, încerc să lovesc mingea cât se poate de puternic, chiar dacă greşesc unele lovituri uşoare. E primul meu meci pe zgură, oficial, şi e greu să-mi dau o notă, dar consider că dacă am câştigat 6-3, 6-1 cu o jucătoare bună, cred că am jucat destul de bine. Nu aş vrea să-mi pun notă, momentan aş vrea să mai am câteva meciuri şi după acea să-mi analizez nivelul''.Circa 2.000 de fani români au susţinut echipa României în sala Kindarena din Rouen, dominând ambianţa sonoră la concurenţă cu galeria franceză. Printre cei prezenţi s-au numărat Ion Ţiriac, fostul portar Rică Răducanu şi primarul municipiului Cluj, Emil Boc.''Fanii români au fost mai zgomotoşi decât cei francezi, astăzi. Am simţit o energie foarte pozitivă şi au fost uimitori, aşa că vreau să le mulţumesc că au venit şi ne-au susţinut, pentru că nu e uşoară o asemenea călătorie. Dar a fost impresionant şi atmosfera a fost grozavă. Aşa că le mulţumesc încă o dată. Cred că toată echipa a fost emoţionată, să vedem atâţia români venind la meci să ne susţină, este cu totul şi cu totul impresionant. Vreau să le mulţumesc din tot sufletul că ne dau încredere şi apreciază munca noastră, ceea ce e mai important pentru noi'', a spus Simona.Halep i-a mulţumit în special lui Ion Ţiriac, pentru că a venit la acest meci de Fed Cup: ''Vorbesc aproape întotdeauna cu el înainte de meciuri şi vreau să-i mulţumesc că a făcut efortul să vină azi aici. A însemnat mult pentru mine, de obicei nu vine la meciurile de Fed Cup, dar de data asta a venit şi mi-a dat multă încredere şi îmi dă încredere de fiecare dată când vine''.Partida de duminică cu Caroline Garcia, pe care Simona o conduce cu 5-1 în circuitul WTA, se anunţă de asemenea dificilă, a opinat nr. 2 WTA, care îşi doreşte să se califice în finala Fed Cup.''Am jucat de multe ori, aşa că ne ştim foarte bine. Va fi un meci la fel de dur ca şi azi, pentru că e un meci de Fed Cup, în care totul este diferit şi totul se schimbă. Dar sunt pregătită, sunt pozitivă, încrezătoare că jocul meu va fi şi mai bun mâine decât azi. Mă simt bine şi abia aştept să intru pe teren din nou în această frumoasă atmosferă şi să dau ce am mai bun. Cheia este să câştigăm meciurile pe care le avem, în primul rând, şi ca să facem treaba asta trebuie să fim încrezătoare că avem şansa asta, că putem, suntem capabile şi să fim unite, indiferent ce se va întâmpla în această partidă, este o mare realizare că suntem în semifinală. Fetele sunt pregătite, sunt bucuroase şi eu sunt la fel şi sper să iasă bine. Îmi doresc tare mult să scriem istorie, împreună cu fetele, pentru că sunt meciuri în echipă. Mi-aş dori tare mult să câştigăm, este visul meu anul acesta, dar este prea departe, mai avem încă multe partide în acest meci, dar sper să se termine cu bine'', a declarat Halep.Semifinala Franţa - România se joacă pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Roeun, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatoarea meciului.România înfruntă Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite la Philadelphia, în SUA. AGERPRES/(editor: Mihai Ţenea, editor online: Daniela Juncu)