Ce intenționa să facă de fapt Alexandra, studenta care a murit electrocutată pe un vagon, în Chitila!

13:00

Bărbatul de 45 de ani, căzut vineri seara în Dâmbovița și salvat de un paramedic SMURD, a murit la Spitalul Universitar București, în ciuda eforturilor medicilor de a-l salva. Reprezentanții spitalului spun că bărbatul a ajuns în șoc hipotermic și cu pneumonie de aspirație prin înec. Bărbatul a fost transportat vineri seară la Spitalul Universitar […] The post Bărbatul de 45 de ani care a căzut în Dâmbovița a murit appeared first on Cancan.ro.