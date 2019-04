Imaginile care trădează problemele medicale ale Monicăi Anghel

15:50

Nu ai inspirație sau ești prea ocupat ca să creezi un mesaj special pentru cele mai simpatice și importante persoane din viața ta, care își serbează ziua onomastică în Duminica Floriilor? Nu te preocupa, pentru că am selectat pentru tine câteva felicitări de Florii cu care le vei impresiona pe sărbătorite sau… după caz, pe […] The post Felicitări de Florii. Cele mai frumoase mesaje și urări pentru cei dragi appeared first on Cancan.ro.