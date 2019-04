Călin Popescu Tăriceanu, la slujba de Înviere de la Catedrala Sf.Iosif. Ce mesaj a transmis președintele Senatului

16:50

Chiar dacă este o veterană a showbiz-ului, Daniela Crudu a știut să se reinventeze și să investească mult în fizicul ei. De aceea a ajuns acum să negocieze la sânge orice contract de imagine! Daniela Crudu este una dintre cele mai solicitate modele de pe piață, mai ales atunci când vine vorba despre lenjerie intimă.