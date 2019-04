Propunerea PRO România: Donații pentru copiii bolnavi, nu bannere cu Rovana

19:40

Liviu Dragnea a promis vineri un ajutor social de câte 20.000 de lei pentru fiecare gospodărie din satele din șase județe aflate în nordul Moldovei. Banii ar urma să fie acordați pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire, în condițiile în care guvernul PSD e acuzat de comunitățile din Moldova că întârzie construcția autostrăzilor care să lege regiunea de restul țării. Dragnea a anunțat că banii vor fi dați prin ordonanţă de urgenţă: „Plecând de la ideea că această regiune are un PIB pe locuitor de 27.000 de lei/an faţă de 44.000 de lei media naţională, am gândit, am elaborat un program specific de sprijin punctual pentru această regiune. Acordarea de 20.000 de lei în fiecare gospodărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de locuire în mediul rural şi dotarea gospodăriilor cu utilaje agricole. Cei care vor şi mai mulţi bani, pot merge până la 40.000 de lei şi le putem acorda garanţii pentru credite. Şi aici vorbim de izolarea termică şi energetică prin anvelopare, încălzire cu centrale termice, conectarea gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze, amenajarea de grupuri sanitare în interiorul locuinţei, apă caldă menajeră prin sisteme solare”, a spus Dragnea vineri la Botoșani, citat de Agerpres.