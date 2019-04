Primul soț al Stelei Popescu este năpădit de dorul ei! ”O visez foarte des”

17:30

Simona Halep nu ne-a dat emoții la meciul de depul al României contra Franței, din semifinalele Fed Cup! A învins-o lejer pe Kristina Mladenovic, numărul 66 mondial, cu 6-3, 6-1. Doar primele game-uri au fost echilibrate, mergându-se cap la cap până la 3-3. Apoi, Simona, numărul 2 WTA, a călcat pedala de accelerație și a […]