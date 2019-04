MASACRUL din SRI LANKA: Bilanț de ULTIMĂ ORĂ

08:50

Compania turceasca Durmazlar, parte a grupului Durmaray, a prezentat modelul de tramvai “Panorama”, vandut in prezent Primariei Istanbul si care in curand ar putea ajunge pe strazile Capitalei, daca firma va reusi sa castige licitatia estimata la cel mult 845 mil. lei (177 mil. euro) de Primaria Bucuresti.Primaria Bucuresti vrea sa achizitioneze 100 de tramvaie noi, in acest scop fiind lansata o licitatie care a avut ca termen limita pentru depunerea ofertelor data de 14 februarie 2019. Castigatorul licitatiei va fi anuntat pana cel tarziu in luna august 2019. Doua companii s-au inscris in cursa de 177 milioane de euro lansata de Primaria Bucuresti: compania turceasca Durmazlar si asocierea dintre Astra Arad si chinezii de la Qingdao Sifang. Astra a avut nevoie de aceasta asociere pentru a indeplini criteriul eliminatoriu privind cifra de afaceri din caietul de sarcini (280 mil. lei), dar si din cauza ca nivelul capacitatii de productie anuala ar fi facut imposibila indeplinirea termenului de livrare cerut de Primarie (primele livrari la maxim 12 luni de la omologarea capului de serie). Articolul integral pe WALL-STREET