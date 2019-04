Instanţa a decis! Dezastru pentru Kaufland România, compania obligată la dezvăluiri

00:45

Aşa cum am promis în articolul precedent, am revenit cu detalii privind modul în care se sifonează bani din marile proiecte de investiții în infrastructura de transport. Nu este de mirare de ce la adresa redacției au existat atâtea presiuni să stopăm dezvăluirile. Este clar că am îndrăznit prea mult și că am deranjat multe grupuri de interese