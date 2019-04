La mulți ani, Irinel Popescu!

20:30

Codin Maticiuc a devenit și mai activ pe pagina de socializare, de când a devenit tată. Iar principalul subiect este, cum se putea altfel, fetița lui. În ultima postare, Codin a vorbit despre părerea unor amici. Care i-au transmis că fiica lui, Smaranda, seamănă cu el. Codin Maticiuc vede altfel lucrurile. ”Cei din jur spun […] The post Prima imagine cu chipul fetiței lui Codin Maticiuc: „Cei din jur spun că seamănă cu mine!” appeared first on Cancan.ro.