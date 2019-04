Studenta a dat 2000 de lei la taxi, în trei ore! „Sper să nu mi se mai întâmple...”

10:50

Puși în fața unor decizii importante, TAURII ar putea avea nevoie de câteva momente de izolare, să se gândeasca mai limpede la ce vor face.Ocazie unică în dragoste pentru GEMENI. Puteți avea o chimie electrizantă cu o persoană cunoscută prin intermediul unor prieteni.Pentru RACI, chiar daca este abia luni, e o ocazie excelentă să se bucure de micile placeri: o plimbare in parc, o ieșire cu prietenii, câteva momente de liniște.Nativii LEU ar putea intra într-un triunghi amoros fără să-și dea seama. O persoană de sex opus le cam face ochi dulci iar ei nu ezită să ii răspundă chiar daca au pe cineva.FECIOARELE incearcă și iar încearcă să intre în grațiile cuiva, însă oricâte eforturi ar face, acea persoana nu are ochi pentru ele.BALANȚELE caută marea cu sarea în dragoste și riscă să piardă o comoară. Mare grija la cine renunțatți, pentru ca v-ar putea părea rau.O zi norocoasa pentru SCORPIONI în dragoste. Mai ales pentru nativii singuri, care pot descoperi din nou flacăra iubirii.Chiar dacă cineva ii poate scoate din minți, SĂGETĂTORII sunt sfatuiti sa isi potoleasca impulsurile si sa dea dovada de mai multa diplomatie.CAPRICORNII vad adevarate probleme acolo unde sunt doar mici obstacole. Li se recomanda sa priveasca lucrurile cu mai multa relaxare.O zi a exceselor pentru VARSATORI. Au un optimism debordant si cred ca le pot face pe toate. insa risca sa pice putin intr-o extrema.Nativii PESTI, mai ales cei care nu au un partener si-ar putea face iluzii cu privire la o persoana pe care au pus ochii. Mai bine bucurati-va de viata de celibatar, pana veti intalni pe cineva potrivit.Dragi BERBECI, este posibil ca o cearta cu o persoana draga sa escaladeze rapid, asa ca mai bine fiti voi cei care fac un pas in spate.Acestea au fost previziunile astrale in dragoste, ne vedem si ora urmatoare cu alte noutati, va astept