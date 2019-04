Magistraţii Instanţei supreme a stabilit data la care va fi ultimul termen în dosarul lui Toni Greblă

16:10

Cel de-al doilea episod al sezonului final al serialului "Game of Thrones", intitulat "A Knight Of the Seven Kingdoms", a fost difuzat pe postul american HBO duminică seară. Informaţia despre apariţia specială a lui Cohen - în rolul unui ţăran care stătea la coadă la supă - a fost făcută publică pe contul de pe platforma de micro-blogging Twitter al CIA, alături de o fotografie a acestuia, îmbrăcat ca cetăţean al Winterfell, reşedinţa casei Stark. „Călătoriile sunt un bonus pentru angajaţii CIA....