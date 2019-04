Amnistia fiscală pare singura soluție pentru deblocarea economiei

17:50

Asociatia Pro Infrastructura a publicat primele imagini cu lucrarile la Varianta de Ocolire Bacau, un proiect de 30 de km lungime din care 16,27 km, intre DN2 Sud si DN2 Nord, reprezinta prima bucata de autostrada (A7) din Moldova. Constructorul UMB Spedition, companie detinuta de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, "are o mobilizare exemplara in teren si, doar intr-o luna si jumatate de munca, a reusit sa avanseze vizibil la podul de 1,21 km peste Raul Bistrita (cea mai mare structura de pe lot)", scrie Pro Infrastructura. Asociatia precizeaza ca sunt lucrari si in alte puncte: forare piloti la pasajul peste calea ferata M500 si la cel pe DJ207F la nord de Saucesti, iar podul peste Raul Precista si DJ207F incepe "sa iasa din pamant". Contractul a fost semnat pe 22 decembrie 2018 si are un termen de proiectare si executie de 3 ani pentru toata centura (16,27 km de autostrada plus 14,54 km de drum national cu o banda pe sens). "Intr-un scenariu ultra-optimist, segmentul DN2 Sud-DN2 Nord (care contine A7) ar putea fi gata la finalul anului 2020, daca se rezolva la timp birocratia (exproprieri-mamut, relocari utilitati, arheologie) si daca antreprenorul general va pastra constant ritmul de lucru exemplar, cum rar s-a vazut pe santierele din Romania", mai scrie Pro Infrastructura.