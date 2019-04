Meleşcanu şi ambasadorul Greciei au vorbit despre o strategie clară de cooperare între cele două ţări

19:00

Actorul american Jason Momoa, cunoscut pentru personajul Khal Drogo din serialul "Game of Thrones" sau "Aquaman" a decis să renunţe la barbă pentru o cauză nobilă: promovarea unei campanii de reciclare pentru sănătatea Pământului, relatează online ziarul spaniol ABC.Jason Momoa este un actor identificat în primul rând prin barba şi părul său lung, însă acum a decis să facă o schimbare radicală de look şi să renunţe după şapte ani la barba sa caracteristică. O podoabă care l-a ajutat să intre mai bine în rolurile sale şi să cucerească publicul.De fapt puţini sunt cei care şi-l pot imagina pe Jason Momoa fără barba sa caracteristică.Într-un clip postat pe Instagram, actorul înarmat cu o maşină de tuns, începe să-şi radă barba, luându-şi la revedere de la personajele sale, dorind să tragă un semnal de alarmă şi să facă publică o campanie de reciclare. View this post on Instagram Goodbye DROGO, AQUAMAN, DECLAN, BABA New YouTube episode please subscribe and share this video. LINK in BIO . I’m SHAVING this beast off, It’s time to make a change. A change for the better...for my kids, your kids, the world. Let’s make a positive change for the health of our planet.