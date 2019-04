Asasinul jurnalistei Viktoria Marinova va petrece 30 de ani în spatele gratiilor: A fost o crimă motivată sexual

18:50

De-a lungul autostrăzii principale care face legătura dintre capitala San Jose şi oraşul Jaco, sub podul principal de sub râul Tarcoles, se adună zilnic o mulţime de crocodili. Reptilele, care au ales acel loc pentru a sta la plajă, formează „un pod” al lor, întinzându-se pe câţiva metri, relatează CNN. Reptilele fac parte din specia de crocodili americani, o specie care poate ajunge să cântărească sute de kilograme şi care are aproximativ 4 metri, iar acestui tip de crocodil îi place să stea în...