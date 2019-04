ALAVES - BARCELONA, liveTEXT de la 22:30 // Barcelona poate face încă un pas spre titlul de campioană! Cum arată echipele probabile + cotele meciului

23:50

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre asistența scăzută de la victoria cu FC Botoșani, scor 1-0, și a spus că fanii au preferat să urmărească serialul Game of Thrones, al cărui al doilea episod a fost difuzat azi de la ora 20:00.„Au venit aceeași 1.000 de fani. Alții au preferat să stea acasă, să se uite la televizor. Sau la al doilea episod din Game of Thrones, că am văzut că a apărut. ...