Alunecări de teren în Columbia: nou bilanţ cu 20 de morţi

22:30

Jucătoarea de tenis Monica Niculescu a declarat luni, la sosirea în ţară, că echipa de Fed Cup a României poate reveni în fazele finale ale competiţiei, anul viitor evoluând în sferturile de finală."A fost un meci foarte greu, un weekend foarte greu, meciuri grele, am jucat mult, au fost foarte multe emoţii. Din păcate, nu am putut să câştigăm această întâlnire, dar eu cred că trebuie să luăm doar lucrurile pozitive. Ce am văzut în tribună a fost fantastic, m-am simţit excelent, nu am simţit că joc în deplasare. A fost fenomenal, îi ador pe acei oameni pentru ceea ce au făcut. Am vorbit cu mulţi dintre ei în avion, nu mai aveau voce, erau răguşiţi, vor rămâne în sufletul meu. Eu sunt mulţumită de ceea ce am jucat, a fost presiune mare, emoţiile au fost mari şi cred că ne-am descurcat bine. A fost un nivel bun, ele au jucat foarte bine, la nivelul de acum doi ani, când câştigau Roland Garros. Sigur că suntem capabile să revenim. De la anul suntem în sferturi, nu am pierdut mare lucru. Revenim în februarie cu încredere, să mai am câteva turnee câştigate şi o să fie bine. Trebuie să gândim pozitiv, să luăm doar lucrurile pozitive din acest meci, pentru că avem o echipă puternică. Eu nu am reuşit să dorm după meci, am dormit puţin pe avion. A fost un meci greu, m-am gândim mult ce am fi putut să facem. Nu am ce să îmi reproşez, am fost OK. Aţi văzut şi Simona Halep a stat şase ore duminică (pe teren) şi-a dorit mult. Aşa da suflet şi dăruire. De luni, de când am venit am dat toate maximum'', a declarat Niculescu la Aeroportul Henri Coandă.Jucătoarea română a avut unele probleme cu suprafaţa de joc de la Rouen: "De trei ori, în momente foarte importante, mingea a sărit foarte prost. Eu am stilul acela, adversarul să servească, lovesc repede şi să vin în faţă, şi de vreo trei ori în momente foarte, foarte importante mi-a sărit mingea foarte prost. Şi la ultima minge de meci, am dat o ramă cu mingea în tribună. Nu ştiu dacă este zgura din Franţa sau zgura în general".Franţa a învins România cu scorul de 3-2, duminică, la Rouen, în semifinalele Fed Cup.Sâmbătă, în meciurile de simplu, Simona Halep a învins-o pe Kristina Mladenovic cu 6-3, 6-1, iar Caroline Garcia a trecut de Mihaela Buzărnescu în două seturi, cu 6-3, 6-3. Duminică, în primul meci de simplu, Halep a învins-o pe Garcia cu 6-7 (6), 6-3, 6-4, iar apoi Pauline Parmentier a câştigat cu 6-3, 2-6, 6-2 în faţa Irinei Begu. La dublu, Mladenovic şi Garcia au învins perechea Halep/Niculescu cu 5-7, 6-3, 6-4.AGERPRES/(A - autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Alexandru Cojocaru)